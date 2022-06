Monza, Ranocchia primo colpo per Serie A (Di venerdì 17 giugno 2022) Andrea Ranocchia è il primo colpo del Monza in Serie A. Il club brianzolo ha infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter: l'ex capitano nerazzurro martedì svolgerà ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Andreaè ildelinA. Il club brianzolo ha infatti trovato l'accordo con il difensore, in scadenza di contratto con l'Inter: l'ex capitano nerazzurro martedì svolgerà ...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #MONZA, FATTA PER L'ARRIVO DI ANDREA #RANOCCHIA: PER IL DIFENSORE DUE ANNI DI CONTRATTO #SkyCalciomercato #SkySport - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza, fatta per l'arrivo di Andrea #Ranocchia - DiMarzio : #Calciomercato | #Monza, martedì sarà il giorno delle visite per #Ranocchia - glooit : Monza, Ranocchia primo colpo per Serie A leggi su Gloo - NotizieInterIt : Il Monza non farà la comparsa nella prossima @SerieA_EN -