Meteo, le previsioni in Campania di venerdì 17 giugno 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, venerdì 17 giugno 2022. Avellino – Il cielo sereno del mattino lascerà spazio nel pomeriggio a fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. La situazione dovrebbe migliorare nelle ore notturne. Il vento soffierà da Nord-Ovest con intensità di 9 km/h e raffiche fino a 28 km/h. Le temperature si manterranno gradevoli: 17°C la minima e 31°C la massima. Benevento – Il sole sarà il protagonista della mattinata sannita, nel pomeriggio invece ci sarà un peggioramento che porterà eventi temporaleschi. In tarda serata è atteso un miglioramento con schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 28 km/h. Le temperatura oscilleranno tra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,17. Avellino – Il cielo sereno del mattino lascerà spazio nel pomeriggio a fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. La situazione dovrebbe migliorare nelle ore notturne. Il vento soffierà da Nord-Ovest con intensità di 9 km/h e raffiche fino a 28 km/h. Le temperature si manterranno gradevoli: 17°C la minima e 31°C la massima. Benevento – Il sole sarà il protagonista della mattinata sannita, nel pomeriggio invece ci sarà un peggioramento che porterà eventi temporaleschi. In tarda serata è atteso un miglioramento con schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 9 km/h. Possibili raffiche fino a 28 km/h. Le temperatura oscilleranno tra ...

