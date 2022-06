M5s, Conte mette alla porta Di Maio: 'Non lo cacciamo via, lo sta facendo da solo' (Di venerdì 17 giugno 2022) Luigi Di Maio è sempre più un corpo estraneo nel Movimento 5 Stelle, sicuramente per una parte importante del partito di Conte. "Non lo cacciamo via, in realtà Di Maio si sta cacciando da solo' spiega ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 giugno 2022) Luigi Diè sempre più un corpo estraneo nel Movimento 5 Stelle, sicuramente per una parte imnte del partito di. "Non lovia, in realtà Disi sta cacciando da' spiega ...

petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - HuffPostItalia : Di Maio contro Conte: 'M5S mai così male e non c'è neanche un posto dove dirlo' - UnoNemoNessuno : RT @GiusyBelfiore: “Che Di maio faccia lezioni adesso, a questa comunità, di democrazia interna… fa sorridere.” Per non dire che è assoluta… - _marlene1265 : RT @MicheleBonates3: Il Presidente Conte su Di Maio: Cacciarlo dal M5S? Non ce ne bisogno,lo sta facendo da solo. Fine. -