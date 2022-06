LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Alice Volpi si accontenta del bronzo, argenti prestigiosi per Errigo e Curatoli (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.36 Grazie per averci tenuto compagnia in questa lunga giornata di assalti, vi diamo appuntamento alla DIRETTA LIVE di domani. Toccherà a spadiste e fiorettisti andare a caccia del primo acuto azzurro della rassegna, sono in programma le gare individuali. Da tutta la redazione l’augurio di una piacevole serata! 19.33 Nel fioretto femminile trionfa la tedesca Leonie Ebert su Arianna Errigo, terzo gradino del podio per Alice Volpi e Ysaora Thibus (Francia). Storica vittoria georgiana firmata Sandro Bazadze nella sciabola maschile, piazza d’onore per Luca Curatoli e bronzo ad appannaggio dei transalpini Eliott Bibi e Bolade Apithy. 19.30 Cala dunque il sipario sulla prima giornata di gare. Ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 Grazie per averci tenuto compagnia in questa lunga giornata di assalti, vi diamo appuntamento alladi domani. Toccherà a spadiste e fiorettisti andare a caccia del primo acuto azzurro della rassegna, sono in programma le gare individuali. Da tutta la redazione l’augurio di una piacevole serata! 19.33 Nel fioretto femminile trionfa la tedesca Leonie Ebert su Arianna, terzo gradino del podio pere Ysaora Thibus (Francia). Storica vittoria georgiana firmata Sandro Bazadze nella sciabola maschile, piazza d’onore per Lucaad appannaggio dei transalpini Eliott Bibi e Bolade Apithy. 19.30 Cala dunque il sipario sulla prima giornata di gare. Ad ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: Volpi si accontenta del bronzo seconda Errigo. Curatoli in finale per l’oro!… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: tre italiani in semifinale! Subito in pedana Alice Volpi - #Scherma #Europei… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Europei Prime medaglie azzurre ad #Antalya con Alice #Volpi e Arrianna #Errigo in… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! Tra poco gli sciabolatori - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO -