LIVE Berrettini-Paul 6-4, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: un grandissimo punto chiude il primo set! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima insidiosa di Paul, non trova il campo Berrettini. 30-40 PALLA BREAK Berrettini, MONUMENTALE PASSANTE LUNGOLINEA DI ROVESCIO IN CORSA A UNA MANO! 30-30 Rischia un passante da lontanissimo con il rovescio in risposta Berrettini, palla che si ferma sul nastro. 15-30 Si prende la rete Paul e con essa anche il punto. 0-30 Serie di martellate con il dritto di Berrettini, alla fine Paul non tiene più! 0-15 Riparte con un doppio fallo Paul. 6-4 SET Berrettini CON UNA STRAORDINARIA DOPPIA PARATA A RETE SUI DUE PASSANTI DI ROVESCIO DI Paul! 40-30 SET POINT Berrettini: gran seconda profonda! 30-30 Sbaglia di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Prima insidiosa di, non trova il campo. 30-40 PALLA BREAK, MONUMENTALE PASSANTE LUNGOLINEA DI ROVESCIO IN CORSA A UNA MANO! 30-30 Rischia un passante da lontanissimo con il rovescio in risposta, palla che si ferma sul nastro. 15-30 Si prende la retee con essa anche il. 0-30 Serie di martellate con il dritto di, alla finenon tiene più! 0-15 Riparte con un doppio fallo. 6-4 SETCON UNA STRAORDINARIA DOPPIA PARATA A RETE SUI DUE PASSANTI DI ROVESCIO DI! 40-30 SET POINT: gran seconda profonda! 30-30 Sbaglia di ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #ATPQueens Matteo #Berrettini di forza nel #primoset contro #Paul, vinto 6-4 dopo essere andato sotto 1-4! #live - basta_ely : RT @GeorgeSpalluto: Torna in campo il BOSS al Queen's. Berrettini affronta per la seconda volta in carriera Tommy Paul. Ready to go. Live o… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Paul 2-4 quarti di finale Atp Queen’s 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Paul #quarti… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Paul 0-0 ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: si parte! - #Berrettini-Paul #Queen’s #DIRETTA: - zazoomblog : Queen’s: Berrettini chiede strada a Paul (live ora in tv) - #Queen’s: #Berrettini #chiede #strada -