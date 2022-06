Pubblicità

Corriere

Leggo la sua risposta di oggi ad unasull'e tra l'altro dice: "Pensi all'Argentina o all'Australia, e a quello che abbiamo fatto noi italiani ...". Le faccio una proposta. Si faccia portatore di un movimento che ......asilo in Ruanda fa parte delle misure che Londra sta adottando per fermare l'illegale. ... Nello stesso giorno i vescovi della Camera dei Lord hanno scritto unaal Times in cui ... LETTERA L'immigrazione in Australia | Italians DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Londra È finito in un vicolo cieco il piano di Boris Johnson di deportare in Ruanda i migranti che arrivano illegalmente in Gran Bretagna attraverso la Manica. Un fuoco di sb ...Mentre la Chiesa anglicana fa sentire la sua voce, il primo ministro Johnson suggerisce che il Regno Unito, potrebbe ritirarsi dalla Convenzione europea sui diritti umani. L’istinto di sopravvivenza d ...