Letta vs Meloni | i due leader duellano sui social

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Da Sandra e Raimondo a ‘La guerra dei Roses’. Giorgiae Enricocontinuano a dirsene (e darsene) di tutti i colori. Questo volta, i duehanno duellato via, su Twitter e Facebook. A provocare scintille tra i due è ancora il comizio della presidente di FdI in Spagna per Vox, che sembra aver rotto quel rapporto di stima reciproca che aveva spinto la stessaa parlare di lei e dicome i “Sandra e Raimondo della politica italiana”. L’ultimo battibecco tra i due è iniziato con un post della. “Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione”, scrive ladi FdI postando una sorta di manifesto elettorale con alcune affermato del segretario ...