La Fed è solo all’inizio. La profezia del Credit Suisse (Di venerdì 17 giugno 2022) Ma quale dessert, Jerome Powell è solo agli antipasti. Nell’anno della grande inflazione americana, costo della vita all’8,6% (ai massimi dai primi anni Ottanta), figlio di una domanda tornata impetuosa anche e non solo per errori di calcolo dell’amministrazione Biden, la Federal Reserve ha dato solo un assaggio della sua politica monetaria, non più votata alla manica larga. Chi pensava che l’annuncio di tre giorni fa, 75 punti base in più, non succedeva dal 1994, fosse una specie di zenit, dovrà ricredersi. C’è ancora molto da fare per mettere a sedere il nemico pubblico numero uno dei redditi fissi. Di questo sono più che convinti gli economisti del Credit Suisse, tra cui Jeremy Schwarts, capo per l’area americana. “Negli Usa”, si legge in un report che porta la firma di Schwarts, “ci aspettiamo che ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Ma quale dessert, Jerome Powell èagli antipasti. Nell’anno della grande inflazione americana, costo della vita all’8,6% (ai massimi dai primi anni Ottanta), figlio di una domanda tornata impetuosa anche e nonper errori di calcolo dell’amministrazione Biden, la Federal Reserve ha datoun assaggio della sua politica monetaria, non più votata alla manica larga. Chi pensava che l’annuncio di tre giorni fa, 75 punti base in più, non succedeva dal 1994, fosse una specie di zenit, dovrà ricredersi. C’è ancora molto da fare per mettere a sedere il nemico pubblico numero uno dei redditi fissi. Di questo sono più che convinti gli economisti del, tra cui Jeremy Schwarts, capo per l’area americana. “Negli Usa”, si legge in un report che porta la firma di Schwarts, “ci aspettiamo che ...

