Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger costretta ad abbandonare? (Di venerdì 17 giugno 2022) Tra gli ultimi infortunati dell'Isola dei Famosi 2022 c'è Mercedesz Henger, che potrebbe purtroppo dover abbandonare il gioco qualora le sue condizioni (o meglio, quelle della sua mano) peggiorassero. Tutto è cominciato quando Mercedesz Henger ha deciso di fare un'escursione con Edoardo Tavassi, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis. Camminano in mare, Mercedesz è stata spinta scherzosamente da Tavassi ed è scivolata su un corallo, causandosi una brutta ferita alla mano. A questo punto la naufraga è tornata indietro su Playa Ultimo Sfuerzo, quindi è stata spedita in infermeria dove il taglio si è rivelato così profondo da necessitare una serie di punti. Ora la figlia di Eva Henger non solo non può muovere la mano e ...

