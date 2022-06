Inter, la carica di Zhang: 'Tappiamoci le orecchie di fronte alle speculazioni e lavoriamo per vincere ancora' (Di venerdì 17 giugno 2022) Il blitz milanese di Steven Zhang per prendere in mano le questioni più stringenti del presente e del futuro prossimo dell’Inter... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Il blitz milanese di Stevenper prendere in mano le questioni più stringenti del presente e del futuro prossimo dell’...

Pubblicità

sportli26181512 : Inter, la carica di Zhang: 'Tappiamoci le orecchie di fronte alle speculazioni e lavoriamo per vincere ancora': Il… - Rata30S : L' Inter ha alzato il livello per vincere lo scudetto e noi da campioni in carica dobbiamo fare altrettanto,senza f… - Milanista1002 : RT @andrea_alunni: @davide31buffa @SimoneVazzana Siamo al 16 giugno non al 16 agosto ci sono oltre due mesi di mercato.. L Inter compra per… - andrea_alunni : @davide31buffa @SimoneVazzana Siamo al 16 giugno non al 16 agosto ci sono oltre due mesi di mercato.. L Inter compr… - Luxgraph : Mondiali di Budapest, l'Italia cerca conferme: la carica dei 29 azzurri -