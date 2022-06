Inferno Atac | riparavano bus con pezzi non originali | indagate tre persone

(Di venerdì 17 giugno 2022) Venivano aggiustati condi ricambio non. Già di per sé precari, fragili e al centro della cronaca per via degli assidui incendi o malfunzionamenti, gli autobus della lineatornano nuovamente al centro delle scena. I fatti andavano avanti già da un paio d’anni, quando — all’alba di ieri, giovedì 16 giugno — grazie ad un blitz dei Carabinieri del Nucleo investigativo tre tra impiegati e funzionari, della municipalizzata sono finiti sotto inchiesta. Autobus riparati connon: i controlli dei militari Per fare chiarezza sulla vicenda, i militari hanno ascoltato in caserma il capo di officina della rimessa Magliana e la responsabile dell’ingegneria manutentiva del trasporto su gomma. Invece, il terzo indagato — un magazziniere — è stato interrogato sul posto di lavoro, ...

Il Corriere della Città

