Hustle (2022): un film significativo sul basket (Di venerdì 17 giugno 2022) Titolo originale: Hustle Anno: 2022 Nazione: Stati Uniti d’America Genere: Drammatico, Sportivo Casa di produzione: Happy Madison Productions Distribuzione: Netflix Durata: 117 Regia: Jeremiah Zagar Sceneggiatura: Will Fetters, Taylor Materne Fotografia: Zak Mulligan Montaggio: Tom Costain Musiche: Dan Deacon Attori: Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall, Juancho Hernangómez... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 17 giugno 2022) Titolo originale:Anno:Nazione: Stati Uniti d’America Genere: Drammatico, Sportivo Casa di produzione: Happy Madison Productions Distribuzione: Netflix Durata: 117 Regia: Jeremiah Zagar Sceneggiatura: Will Fetters, Taylor Materne Fotografia: Zak Mulligan Montaggio: Tom Costain Musiche: Dan Deacon Attori: Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall, Juancho Hernangómez... Source

Pubblicità

occhiocine : Hustle è uscito l'8 giugno 2022 su Netflix. È una pellicola drammatica sportiva diretta da Jeremiah Zagar e scritta… - luciopengue : Hustle, Adam Sandler ed il suo riuscitissimo tributo al basket Nba su Netflix - GiordanoCaputo : Da qualche giorno, su #Netflix, è disponibile il nuovo film di #AdamSandler. Si intitola #Hustle e, secondo me, val… - Alessio3R : In questo capitolo 'Sei donne per l'assassino', 'Blindness', '2046', 'Vita privata di Sherlock Holmes', 'Reprise',… - SouzaEluam : RT @pabaldini: ?? @Corriere @pabaldini #MarilynMag?? I #Cineconsigli #salestreaming ?? #IlGiornoPiùBello #ITuttofare #EsternoNotteParteII foto… -