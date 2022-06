F1, orario qualifiche 18 giugno: programma GP Canada 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani, sabato 18 giugno, il circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve sarà teatro delle qualifiche per il Gran Premio del Canada 2022, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati in primis su Charles Leclerc, che va a caccia della quinta pole position consecutiva (la settima totale quest’anno) per mettersi alle spalle le recenti delusioni e cercare di invertire la tendenza negativa degli ultimi due mesi. Ferrari e Red Bull si dovrebbero contendere come di consueto le prime due file della griglia, con Max Verstappen reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare che lo hanno proiettato abbastanza saldamente in testa al campionato con un margine di 21 punti sul compagno di squadra Sergio Perez e 34 su Leclerc. Le prove ufficiali del GP Canada ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani, sabato 18, il circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve sarà teatro delleper il Gran Premio del, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati in primis su Charles Leclerc, che va a caccia della quinta pole position consecutiva (la settima totale quest’anno) per mettersi alle spalle le recenti delusioni e cercare di invertire la tendenza negativa degli ultimi due mesi. Ferrari e Red Bull si dovrebbero contendere come di consueto le prime due file della griglia, con Max Verstappen reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare che lo hanno proiettato abbastanza saldamente in testa al campionato con un margine di 21 punti sul compagno di squadra Sergio Perez e 34 su Leclerc. Le prove ufficiali del GP...

