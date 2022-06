Eurovision 2023 non si svolgerà in Ucraina: il comunicato ufficiale e qual è il paese in lizza per ospitare la kermesse (Di venerdì 17 giugno 2022) Non sarà l’Ucraina a ospitare l’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato ufficiale, la pagina Twitter dell’EBU che ha spiegato che, vista la situazione di guerra ancora in corso con la Russia, nonostante il paese abbia trionfato a maggio scorso a Torino, si è deciso di affidare l’organizzazione a un’altra Nazione. A ospitare l’ESC potrebbe essere proprio il Regno Unito, secondo classificato nell’ultima edizione della kermesse canora. A mostrare grande disponibilità per il bis era stata anche l’Italia, ultimo scenario protagonista, così come la Spagna, che si era piazzata invece al terzo posto. The EBU has issued the statement below regarding the hosting of next year’s ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 giugno 2022) Non sarà l’l’edizionedell’Song Contest. Ad annunciarlo, attraverso un, la pagina Twitter dell’EBU che ha spiegato che, vista la situazione di guerra ancora in corso con la Russia, nonostante ilabbia trionfato a maggio scorso a Torino, si è deciso di affidare l’organizzazione a un’altra Nazione. Al’ESC potrebbe essere proprio il Regno Unito, secondo classificato nell’ultima edizione dellacanora. A mostrare grande disponibilità per il bis era stata anche l’Italia, ultimo scenario protagonista, così come la Spagna, che si era piazzata invece al terzo posto. The EBU has issued the statement below regarding the hosting of next year’s ...

