Durante la seconda prova della maturità si possono usare strumenti online o in cloud (Di venerdì 17 giugno 2022) A condizione che siano necessari per lo svolgimento della prova e siano connessi a una sottorete della scuola, che dovrà monitorare tutte le attività online dei candidati. Lo ha specificato il ministero dell'Istruzione sul sito dedicato agli esami 2022 Leggi su wired (Di venerdì 17 giugno 2022) A condizione che siano necessari per lo svolgimentoe siano connessi a una sottoretescuola, che dovrà monitorare tutte le attivitàdei candidati. Lo ha specificato il ministero dell'Istruzione sul sito dedicato agli esami 2022

Pubblicità

SkyArte : Rose Valland è un'eroina della Resistenza che ha contribuito a riportare in Francia migliaia di opere d'arte trafug… - mauriziocori1 : RT @MusicaJacopo: 1945, la RMS Queen Elizabeth riporta a New York circa 15.000 uomini che prestarono servizio durante la seconda guerra mo… - IlianRagman : consideriamo che il picco della pandemia sia arrivata durante la 4a ondata e l'ottanta per cento della popolazione… - VanityFairIt : L'attrice romana, al cinema nell'ultimo progetto di Roberto Faenza, racconta il dramma di una donna che vive un amo… - tharravil : RT @albertobisin: @OsoSempre Io no. A me pare semplice annebbiamento ideologico anti-capitalista ... che è perfettamente legittimo (l'antic… -