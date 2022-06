CM.com – Milan, versioni contrastanti sul nuovo CdA di RedBird e sul ruolo di Elliott | Primapagina (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 21:30:00 Fermi tutti! Prende forma il nuovo Milan, passato da Elliott a RedBird. In giornata erano rimbalzate dalla Francia alcune indiscrezioni (LEGGI QUI) secondo cui il fondo della famiglia Singer potrebbe controllare fino al 75% del prezzo di vendita alla società di Gerry Cardinale per 1,228 miliardi di euro. L’Equipe ha scritto che Elliott avrebbe 5 membri su 9 nel nuovo consiglio d’amministrazione (scegliendo il presidente, il direttore generale e due o tre amministratori), potrebbe prestare a RedBird tra i 200 e i 550 milioni di euro (con tasso d’interesse del 7-8%) con il Tolosa come garanzia e garantirebbe coperture per perdite fino a 100 milioni di euro al 3% per tre anni. NOVITA’ IN ARRIVO – Invece secondo Calcio e ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 21:30:00 Fermi tutti! Prende forma il, passato da. In giornata erano rimbalzate dalla Francia alcune indiscrezioni (LEGGI QUI) secondo cui il fondo della famiglia Singer potrebbe controllare fino al 75% del prezzo di vendita alla società di Gerry Cardinale per 1,228 miliardi di euro. L’Equipe ha scritto cheavrebbe 5 membri su 9 nelconsiglio d’amministrazione (scegliendo il presidente, il direttore generale e due o tre amministratori), potrebbe prestare atra i 200 e i 550 milioni di euro (con tasso d’interesse del 7-8%) con il Tolosa come garanzia e garantirebbe coperture per perdite fino a 100 milioni di euro al 3% per tre anni. NOVITA’ IN ARRIVO – Invece secondo Calcio e ...

