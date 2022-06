Cecilia Rodriguez e Ignazio si preparano per un evento speciale: “Domenica saremo…” (Di venerdì 17 giugno 2022) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Domenica incontreranno i fan in un nuovo evento speciale: ecco le loro parole E’ un periodo magico per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Tra nuovi progetti ed esperienze importanti i due ex gieffini sorprendono spesso i fan con inedite sorprese. Ignazio e Cecilia si sono appena trasferiti nella nuova casa e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Sono una delle coppie più amate e seguite uscite dal reality show di Canale 5. Cecilia e Ignazio infatti si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. Lo sportivo e la showgirl stanno continuando a progettare e lavorare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022)Moserincontreranno i fan in un nuovo: ecco le loro parole E’ un periodo magico peredMoser. Tra nuovi progetti ed esperienze importanti i due ex gieffini sorprendono spesso i fan con inedite sorprese.si sono appena trasferiti nella nuova casa e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele. Sono una delle coppie più amate e seguite uscite dal reality show di Canale 5.infatti si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. Lo sportivo e la showgirl stanno continuando a progettare e lavorare ...

Pubblicità

EnfantProdige : RT @valeriolundini: Non c’è stato nessun litigio da parte mia con Cecilia Rodriguez. Né da parte sua con me. Neanche ci conosciamo. Quindi… - 361_magazine : - PaluzzoM : RT @valeriolundini: Non c’è stato nessun litigio da parte mia con Cecilia Rodriguez. Né da parte sua con me. Neanche ci conosciamo. Quindi… - domieffe : RT @valeriolundini: Non c’è stato nessun litigio da parte mia con Cecilia Rodriguez. Né da parte sua con me. Neanche ci conosciamo. Quindi… - Giooze_T : RT @valeriolundini: Non c’è stato nessun litigio da parte mia con Cecilia Rodriguez. Né da parte sua con me. Neanche ci conosciamo. Quindi… -