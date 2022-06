Brunetta al comizio attacca un lavoratore: “Sei dipendente? Perché ca*** parli?”. Poi non lo fa rispondere: “Il microfono ce l’ho io, comando io” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ah sei dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?”. “Lo chieda a lui”. “E Perché cazzo parli allora?”. È il botta e risposta andato in scena lo scorso 10 giugno durante un comizio elettorale in vista delle elezioni comunali a Mira, in Veneto. Protagonista del botta e risposta con un lavoratore è il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Dal “palco”, allestito con delle fioriere intorno, il ministro dopo l’intervento del cittadino attacca: “Perché non ti metti in proprio?”. Lo ripete tre volte e poi, alla richiesta dell’uomo di poter parlare per spiegare la sua scelta, Brunetta risponde: “No, non ti lascio parlare Perché il microfono ce l’ho io, quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ah sei? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?”. “Lo chieda a lui”. “Ecazzoallora?”. È il botta e risposta andato in scena lo scorso 10 giugno durante unelettorale in vista delle elezioni comunali a Mira, in Veneto. Protagonista del botta e risposta con unè il ministro della Pubblica amministrazione, Renato. Dal “palco”, allestito con delle fioriere intorno, il ministro dopo l’intervento del cittadino: “non ti metti in proprio?”. Lo ripete tre volte e poi, alla richiesta dell’uomo di poter parlare per spiegare la sua scelta,risponde: “No, non ti lascio parlareilceio, quindi ...

fattoquotidiano : Brunetta al comizio attacca un lavoratore: “Sei dipendente? Perché ca*** parli?”. Poi non lo fa rispondere: “Il mic… - JPCK72 : RT @RItaliaN21: Cinque disperati al comizio di #Brunetta (e ci vuole coraggio). E lui li insulta pure… Guardate l'arroganza di questo esser… - RItaliaN21 : Cinque disperati al comizio di #Brunetta (e ci vuole coraggio). E lui li insulta pure… Guardate l'arroganza di ques… - GliStessiChe : RT @DaniGost: Quelli che postano il video del comizio di Brunetta sbeffeggiandolo per la sua altezza, sono gli stessi che si dicono antifas… - DaniGost : Quelli che postano il video del comizio di Brunetta sbeffeggiandolo per la sua altezza, sono gli stessi che si dico… -