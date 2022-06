Anticipazioni Amici 2022 | arriva una conferma tra i coach

Leggi su zon

(Di venerdì 17 giugno 2022)no primissime indiscrezioni su quella che sarà la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. Ad essereta tra iLorella Cuccarini che, tornerà quasi sicuramente nella categoria canto. Arlo la stessa Cuccarini attraverso una sua intervista a Leggo. Non soltanto Tv con la sua cara amica Maria De Filippi, ma anche teatro. Infatti la famosa showgirl si ributta sul musical interpretando Madre Gothel in Rapunzel. Nessuna paura per i fan. I suoi impegni teatrali non avranno conseguenze nella partecipazioni alla nuova edizione di. Questo tuffo teatrale è servito alla Cuccarini per risentire gli stimoli del contatto ...