Ultime Notizie – Bardelli: ‘Next offre esperienza semplice e sicura ai nostri clienti’ (Di giovedì 16 giugno 2022) “Next mira ad offrire un’esperienza sempre più semplice e sicura ai nostri clienti, racchiudendo in un solo dispositivo oltre 30 servizi. La semplicità di utilizzo è la prima caratteristica distintiva di Next: il dispositivo permette di accedere a tantissimi servizi, offerti da Generali e da Telepass, tramite un comodissimo ed intuitivo comando vocale. Mentre la sicurezza è data dai servizi di assistenza alla guida, come il Real time coaching, che valuta lo stile di guida dell’automobilista ed, eventualmente, lo invita ad una guida più sicura”. Lo ha affermato, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo dispositivo realizzato da Generali e Telepass ‘Next’, Francesco Bardelli, Ceo Generali Jeniot & Chief Business Transformation Officer di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) “Next mira ad offrire un’sempre piùaiclienti, racchiudendo in un solo dispositivo oltre 30 servizi. La semplicità di utilizzo è la prima caratteristica distintiva di Next: il dispositivo permette di accedere a tantissimi servizi, offerti da Generali e da Telepass, tramite un comodissimo ed intuitivo comando vocale. Mentre la sicurezza è data dai servizi di assistenza alla guida, come il Real time coaching, che valuta lo stile di guida dell’automobilista ed, eventualmente, lo invita ad una guida più”. Lo ha affermato, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo dispositivo realizzato da Generali e Telepass’, Francesco, Ceo Generali Jeniot & Chief Business Transformation Officer di ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - VesuvioLive : No ai funerali dei camorristi: vietate le esequie di Cosimo Di Lauro - AleLin64 : @FlaviaGiudetti Le ultime notizie lo danno in terapia intensiva attaccato all'ossigeno.... ?????????? - zazoomblog : Ultime Notizie – La 1000 Miglia verso Roma - #Ultime #Notizie #Miglia #verso - ParliamoDiNews : Bimba morta, lo sfogo del papà “La mia ex moglie pazza? L’omicidio studiato con lucidità” - BlogSicilia - Ultime no… -