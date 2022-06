UeD | Veronica Rimondi racconta il suo rapporto con Matteo Farnea

(Di giovedì 16 giugno 2022) La coppia formata daè uscita ormai insieme da Uomini e Donne ed è pronta a un futuro pieno di progetti e amore. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l'ex tronista ha svelato alcuni retroscena sulla sua relazione con. In particolare, si è soffermata sul suocon l'ex corteggiatore e ha anche svelato la reazione di Maria De Filippi dopo la scelta.dopo Uomini e Donne: come procede la loro relazione Uomini e Donne ha dato l'opportunità adi incontraree proprio per questo l'ex tronista ha voluto ringraziare Maria De Filippi durante un'intervista rilasciata al ...

Pubblicità

zazoomblog : “Me l’ha detto Maria”. UeD: Veronica Rimondi è successo dopo aver scelto Matteo Farnea - #detto #Maria”. #Veronica… - infoitcultura : UeD, Veronica e Matteo dopo la scelta: la rivelazione della coppia - StraNotizie : UeD: Veronica sceglie Matteo. Le prime parole di Andrea - MondoTV241 : UeD, Andrea Della Cioppa dopo la non scelta: 'Non sento la mancanza di Veronica perché..' #uominiedonne… -

era single da due anni e avere questa opportunità ha rappresentato per lei 'un raggio di sole in una giornata di pioggia'. L' ex tronista dirivela che sin dall'inizio c'è stata 'grande ...Andrea Della Cioppa spara a zero sul cavaliere Riccardo Guarnieri. Ecco cosa ha detto L'ex corteggiatore didi, Andrea Della Cioppa , si è subito fatto notare per la sua schiettezza. Il ragazzo sin da subito era intervenuto nelle dinamiche del programma, in particolare durante una lite tra i ...L'ex tronista in una nuova intervista rivela un retroscena sulla De Filippi, quando ha scoperto quale sarebbe stato il finale ...La coppia uscita dal dating show si è raccontata a ruota libera, parlando anche dei progetti futuri: ecco cosa è emerso ...