Ue: Letta, 'siamo contro la tassonomia, non è giusta' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Sì, saremo contro la tassonomia perchè la decisione non è giusta, equilibrata. I nostri membri al Parlamento Ue voteranno contro". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento alla conferenza 'Political, science and civil society' di UNIPISA. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu (Adnkronos) - "Sì, saremolaperchè la decisione non è, equilibrata. I nostri membri al Parlamento Ue voteranno". Lo ha detto Enriconel suo intervento alla conferenza 'Political, science and civil society' di UNIPISA.

