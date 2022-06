“Tutto il Mondo è Paese” di Davide Iodice al Trianon Viviani (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dedalus Cooperativa Sociale, è lieta di presentare lo spettacolo “Tutto il Mondo è Paese” che si tiene al Teatro Trianon Viviani il 17 giugno 2022 alle ore 19. Il laboratorio teatrale multiculturale che ha preso forma di spettacolo condotto dal regista Davide Iodice (Teatro delle Persone/Trianon Viviani) e Adriana Follieri (Manovalanza) si ascrive nell’ambito del progetto St.O.Ri.E STrumenti per Osservare Riconoscere Evitare la violenza contro i minori stranieri, per accrescere competenze e capacità di intervento dei servizi territoriali per prevenire, riconoscere e contrastare le forme di violenza che culminano nel fenomeno dei matrimoni forzati o combinati di minori stranieri/e. Rivolto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dedalus Cooperativa Sociale, è lieta di presentare lo spettacolo “il” che si tiene al Teatroil 17 giugno 2022 alle ore 19. Il laboratorio teatrale multiculturale che ha preso forma di spettacolo condotto dal regista(Teatro delle Persone/) e Adriana Follieri (Manovalanza) si ascrive nell’ambito del progetto St.O.Ri.E STrumenti per Osservare Riconoscere Evitare la violenza contro i minori stranieri, per accrescere competenze e capacità di intervento dei servizi territoriali per prevenire, riconoscere e contrastare le forme di violenza che culminano nel fenomeno dei matrimoni forzati o combinati di minori stranieri/e. Rivolto ...

Pubblicità

trash_italiano : Netflix annuncia 'Squid Game: The Challenge', un reality show basato sulla celebre serie composto da 10 puntate. 45… - _Nico_Piro_ : Antipatici di tutto il mondo unitevi! Fotosegnalatevi! Maledetti Pacifisti! - acmilan : United under the same colours, the same love and passion The AC Milan Fan Clubs around the world celebrating the Sc… - fortiefragilii : @Graziana_McLove il 9/07 facciamo stoppare tutti i programmi televisivi in quel momento e trasmettiamo solamente il… - amnestyitalia : RT @TinaMarinari: Tra oggi e domani scopriremo cosa succederà a #JulianAssange è in pericolo tutto il mondo del giornalismo! #FreeAssangeNO… -