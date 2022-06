Trattativa Di Maria, la Juventus apre ad un contratto annuale (Di giovedì 16 giugno 2022) La Trattativa che potrebbe portare Angel Di Maria alla Juventus è tutto tranne che tramontata. Nelle ultime ore le parti si sono riavvicinate, con il club bianconero che ha aperto alle richieste dell’argentino. Avevamo raccontato come El Fideo chiedesse un solo anno di contratto per essere libero a giugno 2023 di scegliere di tornare in Argentina. Una richiesta inizialmente rifiutata dalla dirigenza bianconera che aveva raffreddato la voglia di Italia di Di Maria. La Juventus però ora ha aperto alla possibilità di far firmare all’argentino un anno di contratto più l’opzione per il secondo. I dirigenti della Juventus sono in stretto contatto con il giocatore e la sua famiglia per convincerli. Entro la fine della settimana si aspetta una risposta da ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Lache potrebbe portare Angel Diallaè tutto tranne che tramontata. Nelle ultime ore le parti si sono riavvicinate, con il club bianconero che ha aperto alle richieste dell’argentino. Avevamo raccontato come El Fideo chiedesse un solo anno diper essere libero a giugno 2023 di scegliere di tornare in Argentina. Una richiesta inizialmente rifiutata dalla dirigenza bianconera che aveva raffreddato la voglia di Italia di Di. Laperò ora ha aperto alla possibilità di far firmare all’argentino un anno dipiù l’opzione per il secondo. I dirigenti dellasono in stretto contatto con il giocatore e la sua famiglia per convincerli. Entro la fine della settimana si aspetta una risposta da ...

