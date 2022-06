Traffico Roma del 16-06-2022 ore 11:30 (Di giovedì 16 giugno 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico un veicolo in fiamme nei pressi dello svincolo Parco dei Medici sul Raccordo Anulare provoca code In entrambe le carreggiate all’uscita Pisana in esterna e dalla Pontina in interna altre cose per Traffico in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e Salaria e poi tra la Casilina e l’abbia code per incidente anche sulla Roma-fiumicino nelle due direzioni all’altezza del viadotto della Magliana auto in fila per incidente anche su viale Marconi e oggi nella capitale arriverà la storica Millemiglia le auto d’epoca resteranno Villa Borghese per poi trasferirsi in via Veneto tra allestimenti evento e smontaggio delle strutture via Veneto è chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni solo in direzione Barberini fino alle 14 di oggi e poi da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilun veicolo in fiamme nei pressi dello svincolo Parco dei Medici sul Raccordo Anulare provoca code In entrambe le carreggiate all’uscita Pisana in esterna e dalla Pontina in interna altre cose perin carreggiata interna tra la Cassia Veientana e Salaria e poi tra la Casilina e l’abbia code per incidente anche sulla-fiumicino nelle due direzioni all’altezza del viadotto della Magliana auto in fila per incidente anche su viale Marconi e oggi nella capitale arriverà la storica Millemiglia le auto d’epoca resteranno Villa Borghese per poi trasferirsi in via Veneto tra allestimenti evento e smontaggio delle strutture via Veneto è chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni solo in direzione Barberini fino alle 14 di oggi e poi da ...

