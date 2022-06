Tornano le vendite sulle Borse, le banche centrali non convincono. Giù lo spread, vola il gas (Di giovedì 16 giugno 2022) La Banca centrale svizzera alza a sorpresa il costo del denaro. Quinto rialzo consecutivo per la Banca d'Inghilterra. Peggiora la crisi energetica, gas a 148 euro al MWh. Scende l'euro che torna sotto quota 1,04 dollari, volano all'1,8% i rendimenti dei bond tedeschi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 giugno 2022) La Banca centrale svizzera alza a sorpresa il costo del denaro. Quinto rialzo consecutivo per la Banca d'Inghilterra. Peggiora la crisi energetica, gas a 148 euro al MWh. Scende l'euro che torna sotto quota 1,04 dollari,no all'1,8% i rendimenti dei bond tedeschi

