(Di giovedì 16 giugno 2022) L'intervista rilasciata dal dirigente rosanero, Rinaldo, in esclusiva alla redazione di Mediagol.it circa il futuro di Matteoe non solo

...già pronto il piano per acquistare il cartellino diuna volta insediatosi. D'altro canto, dato che il gruppo porterebbe delle sue figure dirigenziali che andrebbero a sostituire sia...Siamo la squadra che ha fatto più gol, che ha il capocannoniere:. E allora capisci che ..., Castagnini, il preparatore atletico, il preparatore dei portieri, il match analyst. In ... Sagramola: “Brunori Palermo parla da tempo con la Juventus. Buttaro e Silipo…” L'intervista rilasciata dal dirigente rosanero, Rinaldo Sagramola, in esclusiva alla redazione di Mediagol.it circa il futuro di Matteo Brunori e non solo ...Il Palermo torna a un passo dalla Serie A. Dopo il fallimento della stagione 2019 il club rosanero ha conquistato la promozione in Serie B battendo il Padova nella finale playoff di Serie C. Uno dei p ...