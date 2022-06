Roma, per Celik è quasi fatta (Di giovedì 16 giugno 2022) Zeki Celik potrebbe presto vestire la maglietta della Roma. Per chiudere la trattativa con il Lille bisogna solo trovare la quadra sui bonus.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Zekipotrebbe presto vestire la maglietta della. Per chiudere la trattativa con il Lille bisogna solo trovare la quadra sui bonus....

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Il 6 agosto giocheremo al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper! Alle 17:30 scenderà in campo l'… - Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - DiMarzio : .@OfficialASRoma, Tiago Pinto ha chiesto informazioni al #Lione per #Aouar - destri_li : RT @AndreaGiuricin: La #metroB a #Roma è vicina al collasso, così come altre linee di #atac. Come è stato possibile nonostante 10 miliardi… - SalvaiciclistiR : APPELLO ALL’UNESCO PER LA DIFESA DEL CENTRO STORICO DI ROMA -