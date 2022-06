Quante posizioni guadagna Camila Giorgi nel ranking WTA a Birmingham? Top25 ad un passo | e se andasse ancora avanti…

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Oggi il WTA2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di: l’azzurra sull’erba britannica ha finora incamerato 60 punti nelWTA. Prosegue così peril torneo: l’azzurra al momento nelvirtuale è 26ma, così come in quello ufficiale rilasciato lunedì 13 giugno. L’azzurra nelsi porta a quota 1812, ed in questo momento continuerebbe ad eguagliare il best(era già stata al massimo 26ma): per migliorare servirà la vittoria ai quarti, che la proietterebbe al 25° posto, a quota 1862, dato che il prossimo turno mette in palio altri 50 punti. PROIEZIONI CLASSIFICA WTA20 GIUGNOlunedì 13 giugno: 1782 punti, 26° ...