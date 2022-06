Napoli | 17enne uccide la madre adottiva a coltellate

(Di giovedì 16 giugno 2022) . Le urla del ragazzo dal balcone di casa, nel cuore del centro storico Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 giugno, nel cuore del centro storico di, in via Decumani, si è consumato l’ennesimo fatto di cronaca: unha ucciso ala. Filomena Galeone, 61 anni, sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti inferti dal figlio adottivo di 17 anni. Il giovane, probabilmente affetto da problemi psichici, al culmine di una lite ha accoltellato la donna nell’appartamento dove vivevano. Leggi anche: OMICIDIO DI ELENA DEL POZZO, TUTTI GLI ASPETTI ANCORA DA CHIARIRE A dare l’allarme è stato lo stesso ragazzo che, una volta commesso l’omicidio, si sarebbe affacciato alla finestra e avrebbe gridato: “Ho ucciso mia, andrò all’inferno”. Dopo, il giovane si è barricato in casa, ...

Orrore in centro storico. Il ragazzo, figlio adottivo di una coppia di medici, ha aggredito la donna con un coltello da cucina in un appartamento di via Rampe San Giovanni ...Unha ucciso la propria madre in un'abitazione del centro di. I due hanno iniziato a litigare poi ad un certo punto il giovane ha estratto un coltello ed ha colpito la donna, ferendola a ...Napoli. E' stato sottoposto a fermo di pm il 17enne che ieri sera ha ucciso la madre nella loro casa al centro storico. Il ragazzo deve rispondere di omicidio ...La dottoressa Filomena Galeone, uccisa ieri Napoli dal figlio adottivo di 17 anni, alla Asl di piazza Nazionale la conoscevano in tanti. «Era una donna gentile» racconta un dipendente della struttura ...