Musetti, sospiro di sollievo dopo l'infortunio: 'Niente di grave, a Wimbledon ci sarò' (Di giovedì 16 giugno 2022) Un sospiro di sollievo. Niente di rotto, Niente di strappato. Lorenzo Musetti si è sottoposto agli esami programmati dopo l'infortunio al Queen's e le notizie sono più che positive. Il 20enne azzurro, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 giugno 2022) Undidi rotto,di strappato. Lorenzosi è sottoposto agli esami programmatil'al Queen's e le notizie sono più che positive. Il 20enne azzurro, ...

