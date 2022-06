Mané come Maradona, gioca nel fango nel suo Senegal (Di giovedì 16 giugno 2022) Sadio Mané come Maradona: l’attaccante Senegalese protagonista di un match nel fango con le vecchie glorie del suo Paese Sadio Mané, in attesa di conoscere il suo futuro, si è reso protagonista di un match tra vecchia glorie del calcio Senegalese. La particolarità? La sfida si è giocata su un terreno fangoso e pieno di pozzanghere. Match de Gala Organisé par Sadio Mané à Bambaly avec El-Hadj Diouf, Papiss Cissé, Mbaye Diagne… pic.twitter.com/vJchYitBVJ— 13football com (@13footballC) June 14, 2022 Maradona E LA PARTITA NEL fango – VIDEO Oltre all’esterno del Liverpool tra i protagonisti ci sono stati anche El Hadji Diouf, Papiss Cissé e Diagne. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Sadio: l’attaccanteese protagonista di un match nelcon le vecchie glorie del suo Paese Sadio, in attesa di conoscere il suo futuro, si è reso protagonista di un match tra vecchia glorie del calcioese. La particolarità? La sfida si èta su un terrenoso e pieno di pozzanghere. Match de Gala Organisé par Sadioà Bambaly avec El-Hadj Diouf, Papiss Cissé, Mbaye Diagne… pic.twitter.com/vJchYitBVJ— 13football com (@13footballC) June 14, 2022E LA PARTITA NEL– VIDEO Oltre all’esterno del Liverpool tra i protagonisti ci sono stati anche El Hadji Diouf, Papiss Cissé e Diagne. L'articolo proviene da Calcio ...

