Mamma 24enne incinta al quarto mese perde il bambino e muore in ospedale a Lecce (Di giovedì 16 giugno 2022) Una 24enne è morta l o scorso 14 giugno nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove pochi giorni prima avrebbe abortito su consiglio dei medici perché la gravidanza, era incinta al quarto mese, stava ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022) Unaè morta l o scorso 14 giugno nell'Vito Fazzi didove pochi giorni prima avrebbe abortito su consiglio dei medici perché la gravidanza, eraal, stava ...

