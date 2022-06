Malaffare | in Puglia circa ottomila operazioni sospette nel 2021 Presidente della commissione regionale antimafia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere: “Lo scorso anno le banche pugliesi hanno segnalato alla Guardia di Finanza8.000di riciclaggio di denaro sporco e infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo. Ma altrepoco chiare in, come il cambiamento dei codici ATECO e di titolarità, sono state1.700. “Nei giorni scorsi il professor Emanuele Fisicaro,del CENTRO STUDI EUROPEO ANTIRICICLAGGIO & COMPLIANCE ‘Pietro Vigna’, ha lanciato l’allarme e in vista dell’arrivo di un grande flusso risorse attraverso ...

Pubblicità

Noi Notizie

...più deboli e diventato un 'presidio di legalità' perché ha indebolito 'le suggestioni del'... a Volturara Appula, in. È il figlio del segretario comunale Nicola Conte e della maestra ...... cerca di mettere in campo per lanciare un messaggio di speranza per le future generazioni, una vera e propria ribellione alla cultura mafiosa e al, piaghe sociali di una Nazione così bella ... Malaffare: in Puglia circa ottomila operazioni sospette nel 2021 Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale e presidente della commissione regionale antimafia della Puglia: “Lo scorso anno le banche pugliesi hanno segnalato alla Guard ...