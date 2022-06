LIVE Camila Giorgi-Davis 3-6 7-5 6-2, Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: in rimonta l’azzurra stacca il pass per i quarti di finale! (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KUDLA, 2° MATCH DALLE 12.00 14:38 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Giorgi-Davis. La marchigiana tornerà in campo domani per il suo match di quarti di finale. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 14:37 Come nel match di primo turno con Martincova, l’azzurra ha servito meno del 50% di prime palle, precisamente il 44,2%, commettendo inoltre ben 13 doppi falli. 12 gli ACE di Davis, che nonostante ciò ha ceduto per cinque volte il servizio. 14:35 Vittoria sofferta contro un’avversaria che storicamente la fa soffrire. Camila Giorgi approda così ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-KUDLA, 2° MATCH DALLE 12.00 14:38 Si chiude qui la nostrascritta di. La marchigiana tornerà in campo domani per il suo match didi finale. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 14:37 Come nel match di primo turno con Martincova,ha servito meno del 50% di prime palle, precisamente il 44,2%, commettendo inoltre ben 13 doppi falli. 12 gli ACE di, che nonostante ciò ha ceduto per cinque volte il servizio. 14:35 Vittoria sofferta contro un’avversaria che storicamente la fa soffrire.approda così ai ...

Pubblicità

KimColombero : Camila Cabello - Familia (Official Live Performances) | Vevo - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Davis 3-6 3-2 Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra certifica il break di vantaggio -… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Davis 3-6 Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: primo set perfetto dell’americana - #Camila #Giorgi-D… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Davis 3-4 Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: l’americana torna avanti di un break - #Camila #Giorgi… - sportface2016 : Tutto pronto a #Birmingham: in campo Camila #Giorgi per il suo secondo turno, affronta Lauren #Davis. Segui il LIVE… -