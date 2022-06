Libano | omicidio Hariri | attesa oggi sentenza definitiva

Pubblicità

Agenzia ANSA

... condannati in appello dal Tribunale speciale per il(Tsl) per l'uccisione nel 2005 a Beirut ... Sono stati condannati per atto di terrorismo einternazionale. Per quel crimine, nel quale ......dell'intelligence israeliana avrebbero ammesso il ruolo dello Stato ebraico nell'di ...tecnologia missilistica alle milizie sostenute da Teheran in Siria e ai combattenti di Hezbollah in(ANSAmed) - BEIRUT, 16 GIU - E' attesa per oggi all'Aja, in Olanda, la sentenza definitiva per due membri del movimento armato libanese ...I genitori del pilota si sono già sottoposti al prelievo del Dna per il riconoscimento della salma. Esami anche in Turchia e Libano per i familiari delle altre vittime ...