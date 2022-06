Lewandowski | l’ex agente | «Paura della Premier | dice che in Inghilterra piove sempre…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 giugno 2022)di Robertha lanciato alcune accuse all’attaccante polacco Cezary Kucharski, exdi Robert, in una intervista a Sport1 ha fatto delle rivelazioni polemiche sull’attaccante polacco. LALEAGUE – «Perché non l’? C’è stato un momento in cui questa è stata una possibilità, ma Robert si giustificava sempre con una scusa infantile sul fatto che insempre tantissimo. Questo è quello che mi ha detto. Penso che la vera ragione è che abbia pensato che innon avrebbe segnato tanto come in Germania. Robert aveva moltadi questa cosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.