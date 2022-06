Lapo Elkann parla al Tirreno | «Ferito dalla Piaggio I Colaninno? Più finanzieri che imprenditori»

Pubblicità

Lapo Elkann: Italia Independent è in profondo rosso e ha bisogno di capitale

Nonostante lo sforzo del principale azionista, che ha immesso nell'arco di cinque anni risorse per oltre 25 milioni di Euro, del socio Creative Ventures e del mercato, Italia Indipendent ...Italia Indipendent ha conseguito nel 2021 una perdita di 24,096 milioni di euro. Nonostante lo sforzo del principale azionista, che ha immesso nell'arco di cinque anni risorse per oltre 25 milioni di Euro, del socio Creative Ventures e del mercato, Italia Indipendent non è stata in grado di raggiungere i risultati ...Il 17 giugno del 1952 nasceva Sergio Marchionne. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo settantesimo compleanno, anche Lapo Elkann ha voluto ricordare l’ex presidente di Fiat Chrysler e Ferrari ...Si è chiuso con una perdita superiore ai 24 milioni di euro il 2021 del gruppo Italia Independent, società di cui Lapo Elkann è il principale azionista. Il rosso, come si precisa nella nota del gruppo ...