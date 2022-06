La vendetta di Putin sui tagli «tecnici» del gas fa schizzare i prezzi, allarme sulle bollette. La proposta: «Rischio blackout: è ora di razionare» (Di giovedì 16 giugno 2022) Se da un lato le autorità europee e il governo italiano escludono situazioni di emergenza energetica, i tagli improvvisi annunciati da Gazprom sulle forniture di gas verso l’Europa rischiano di abbattersi su famiglie e imprese già a partire dal prossimo luglio. Il colosso russo ha giustificato la riduzione prima del 40% e poi di un altro 30% come «problemi tecnici». Prima una turbina Siemens sul gasdotto Nord che sarebbe difficile da reperire per via delle sanzioni Ue contro la Russia, poi un’altra che porterebbe a un taglio sulle forniture di gas per Berlino di 67 milioni di metri cubi. L’impressione del governo tedesco è che si tratti esclusivamente di una «decisione politica» del Cremlino, che un effetto concreto lo ha già ottenuto con il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam che è tornato a ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Se da un lato le autorità europee e il governo italiano escludono situazioni di emergenza energetica, iimprovvisi annunciati da Gazpromforniture di gas verso l’Europa rischiano di abbattersi su famiglie e imprese già a partire dal prossimo luglio. Il colosso russo ha giustificato la riduzione prima del 40% e poi di un altro 30% come «problemi». Prima una turbina Siemens sul gasdotto Nord che sarebbe difficile da reperire per via delle sanzioni Ue contro la Russia, poi un’altra che porterebbe a unforniture di gas per Berlino di 67 milioni di metri cubi. L’impressione del governo tedesco è che si tratti esclusivamente di una «decisione politica» del Cremlino, che un effetto concreto lo ha già ottenuto con il prezzo del gas alla borsa di Amsterdam che è tornato a ...

