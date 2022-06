Inter, gli spunti dai Nazionali: 9 gol per 11 giocatori, doppiette per tre. Brozovic fa 360 su 360, ahi Skriniar (Di giovedì 16 giugno 2022) Terminata la parentesi dedicata alle Nazionali, è tempo di fare bilanci: l’Inter ha visto impiegata un’Intera squadra, 11... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Terminata la parentesi dedicata alle, è tempo di fare bilanci: l’ha visto impiegata un’a squadra, 11...

Pubblicità

tancredipalmeri : L’Inter rischia in tipo 48 ore di chiudere Dybala-Lukaku. A me pare un successo talmente clamoroso, da non poter n… - MatteoBarzaghi : Sede Inter. Arriva Antun, agente di Dybala. Non voleva parlare, gli ho chiesto se è ottimista in generale nella vit… - Inter : Gli @Azzurri battono l’Ungheria ???? In campo @FDimarco, #Bastoni e #Barella, autore di un gol capolavoro ?????? - IlGrandeGatsby7 : @dino_andreani Certo con i playoff l'Inter non avrebbe vinto nemmeno uno scontro diretto. Comunque io di Inter-Samp… - sportli26181512 : Inter, gli spunti dai Nazionali: 9 gol per 11 giocatori, doppiette per tre. Brozovic fa 360 su 360, ahi Skriniar: T… -