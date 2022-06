Guerra in Ucraina, Denisov contro Putin: «Potrebbero arrestarmi o uccidermi» (Di giovedì 16 giugno 2022) Le parole del calciatore russo, Igor Denisov contro la Guerra in Ucraina: «Cosa mi succederà? Non lo so, mi arresteranno o mi assassineranno» Igor Denisov, calciatore ex Zenit e della nazionale russa, si scaglia contro la Guerra in Ucraina e punta il dito accusatore contro Putin, a cui ha anche scritto in privato. Le sue parole dal canale youtube Nobel. «Questi fatti sono un disastro. Cosa mi succederà? Non lo so, al massimo mi arresteranno o mi assassineranno dopo queste parole, ma sto dicendo le cose come stanno» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Le parole del calciatore russo, Igorlain: «Cosa mi succederà? Non lo so, mi arresteranno o mi assassineranno» Igor, calciatore ex Zenit e della nazionale russa, si scaglialaine punta il dito accusatore, a cui ha anche scritto in privato. Le sue parole dal canale youtube Nobel. «Questi fatti sono un disastro. Cosa mi succederà? Non lo so, al massimo mi arresteranno o mi assassineranno dopo queste parole, ma sto dicendo le cose come stanno» L'articolo proviene da Calcio News 24.

