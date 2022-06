Finanziere muore in un incidente stradale nel Salernitano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un55enne ha perso la vita in unavvenuto lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana“. L’impatto, che ha visto scontrarsi frontalmente due auto, è avvenuto in corrispondenza del chilometro 124,550, tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo, in provincia di Salerno. Nell’è rimasta coinvolta anche un’altra persona che è stata trasportata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica. La viabilità ha subito notevoli rallentamenti, nonostante le deviazioni predisposte dal personale di Anas che ha lavorato anche per ripristinare il prima possibile la regolare circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Omignano . Tragedia lungo la Cilentana. Per cause ancora in corso di accertamento, tra gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo, si sono scontrate due auto, una Fiat Seicento e una monovolume. L'impatto ...Per il 63enne, ex, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell'ordine.