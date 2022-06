Ferrari, Leclerc: “Nonostante le difficoltà, voglio diventare campione del mondo” (Di giovedì 16 giugno 2022) L’altra delusione è arrivata a Baku, con il doppio ritiro della Ferrari. Leclerc vive un momento difficile ma non si arrende. Il prossimo appuntamento in Formula Uno in cui trovare la rivincita che aspetta sarà il Gran Premio del Canada. Alla vigilia della competizione il francese è terzo nella classifica generale, alle spalle di Perez e Verstappen. Charles ne parla a La Repubblica. Con le seguenti parole ed emozioni. “voglio diventare campione del mondo, ci crederò finché non sarà matematicamente più possibile. Non mollerò mai, questa è sempre stata la mia mentalità. voglio vincere, il Mondiale è lungo. Dobbiamo capire i problemi avuti, sono stati tre colpi duri. Momento non facile, però questo non cambia la mia motivazione”. “Non invidio nulla a Verstappen e credo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) L’altra delusione è arrivata a Baku, con il doppio ritiro dellavive un momento difficile ma non si arrende. Il prossimo appuntamento in Formula Uno in cui trovare la rivincita che aspetta sarà il Gran Premio del Canada. Alla vigilia della competizione il francese è terzo nella classifica generale, alle spalle di Perez e Verstappen. Charles ne parla a La Repubblica. Con le seguenti parole ed emozioni. “del, ci crederò finché non sarà matematicamente più possibile. Non mollerò mai, questa è sempre stata la mia mentalità.vincere, il Mondiale è lungo. Dobbiamo capire i problemi avuti, sono stati tre colpi duri. Momento non facile, però questo non cambia la mia motivazione”. “Non invidio nulla a Verstappen e credo ...

