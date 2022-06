Edin Dzeko vice di Vlahovic: l’idea della Juve, che aspetta sempre la firma di Pogba e Di Maria (Di giovedì 16 giugno 2022) l’idea last minute in casa Juventus è concretizzare il passaggio opposto a quello che farà a breve Paulo Dybala. Che ormai è quasi un giocatore dell’Inter, dove – in considerazione anche del possibile ritorno di Lukaku – c’è qualcuno che si sta guardando intorno. È il caso di Edin Dzeko, che negli anni è stato più volte vicino a vestire la maglia bianconera. Questa è la volta buona? Presto per dirlo: al momento non si può neanche parlare di trattativa avviata, ma solo di una delle tante occasioni che il mercato offre. E in tal senso la dirigenza Juventina ha pensato al bosniaco come vice di Dusan Vlahovic. A livello di certezze, invece, da registrare il rinnovo di Mattia De Sciglio: il pupillo di Allegri ha accettato la decurtazione di stipendio e si è legato alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022)last minute in casantus è concretizzare il passaggio opposto a quello che farà a breve Paulo Dybala. Che ormai è quasi un giocatore dell’Inter, dove – in considerazione anche del possibile ritorno di Lukaku – c’è qualcuno che si sta guardando intorno. È il caso di, che negli anni è stato più volte vicino a vestire la maglia bianconera. Questa è la volta buona? Presto per dirlo: al momento non si può neanche parlare di trattativa avviata, ma solo di una delle tante occasioni che il mercato offre. E in tal senso la dirigenzantina ha pensato al bosniaco comedi Dusan. A livello di certezze, invece, da registrare il rinnovo di Mattia De Sciglio: il pupillo di Allegri ha accettato la decurtazione di stipendio e si è legato alla ...

