Ecco cosa serve per tenere sotto controllo l' epidemia di vaiolo delle scimmie

(Di giovedì 16 giugno 2022) Come consuetudine, è arrivato il momento di dare qualche aggiornamento circa la nuovadiattualmente in corso. Innanzitutto, un aggiornamento sulla diffusione del virus: al momento in cui scrivo, vi sono nel mondo oltre due migliaia di casi fra accertati e sospetti, ampiamente distribuiti fra moltissime nazioni diverse, fra cui almeno una trentina al di fuori dell’Africa e almeno otto in Africa. Si tratta in larghissima maggioranza di uomini, particolarmente di uomini che praticano sesso con altri uomini (MSM), prevalentemente tra i 20 e i 40 anni; da questo punto di vista, non vi sono cambiamenti di rilievo. Finora, non vi è stato nemmeno un singolo decesso riportato al di fuori dell’Africa, mentre in quel continente, secondo gli ultimi dati dell’OMS, vi sono stati 72 morti fra i casi ...