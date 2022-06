Donbass: più missili e attacchi aerei per distruggere l’artiglieria ucraina (Di giovedì 16 giugno 2022) La Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr) chiede alla Russia di utilizzare ulteriori sistemi missilistici Iskander e attacchi aerei per distruggere l’artiglieria delle forze armate ucraine. A riferirlo martedì alla Tass è stato il vice capo della milizia popolare della Dpr, Eduard Basurin, aggiungendo che sarà l’intelligence delle repubblica separatista a determinare la consistenza dei nuovi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 16 giugno 2022) La Repubblica Popolare di Donetsk (Dpr) chiede alla Russia di utilizzare ulteriori sistemistici Iskander eperdelle forze armate ucraine. A riferirlo martedì alla Tass è stato il vice capo della milizia popolare della Dpr, Eduard Basurin, aggiungendo che sarà l’intelligence delle repubblica separatista a determinare la consistenza dei nuovi InsideOver.

