Demna ha colpito ancora! Non c' è più alcun dubbio | lo stilista ha un vero talento nel trasformare la spazzatura in tesoro

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ribaltare quello che pensiamo di sapere in fatto di bellezza è la sfida di ogni spirito creativo dalla notte dei tempi. Eil banale in eccezionale è una delle grandi sfide della moda dei nostri giorni. I designer più virtuosi lo sanno bene e non smettono mai di far vacillare tutte le nostre certezze. Ecco perché vederecon un pacchettone di patatine Lay’s al posto della pochette non stupisce poi così tanto gli addetti ai lavori. Ma cosa succederebbe se la nuova borsa Balenciaga fosse un sacchetto di patatine? E se a ostentarla fosse proprio il direttore creativo in un evento ufficioso? Accadrebbe che un’altra certezza dei benpensanti sarebbe infranta. Et voilà. La maxi bag Balenciaga che replicava l’arcinota shopper dell’Ikea Frakta. foto: getty «La moda per me è uno specchio, è un riflesso di ciò che accade intorno a noi». Così ...