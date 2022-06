Decreto semplificazioni: proroghe, Assegno Unico, tutte le novità fiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Durante la riunione del Consiglio dei Ministri numero 83 del 15 giugno sono stati approvati diversi decreti che portano non poche novità per i cittadini. Con il Decreto trasporti è arrivata la proroga al 30 settembre dell’obbligo di mascherine sul trasporto pubblico, con l’eccezione degli aerei, ma altre importanti novità sono arrivate con un nuovo Decreto semplificazioni fiscali. Il primo aggiornamento riguarda l’Assegno Unico, e nello specifico viene introdotta una maggiorazione per figli con disabilità di 120 euro in più al mese, in base a quanto dichiarato in una nota dalla ministra per le disabilità, Erika Stefani. Secondo la ministra, le maggiorazioni interesseranno circa 37 mila nuclei che hanno almeno un figlio con disabilità. Il tema del ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 giugno 2022) Durante la riunione del Consiglio dei Ministri numero 83 del 15 giugno sono stati approvati diversi decreti che portano non pocheper i cittadini. Con iltrasporti è arrivata la proroga al 30 settembre dell’obbligo di mascherine sul trasporto pubblico, con l’eccezione degli aerei, ma altre importantisono arrivate con un nuovo. Il primo aggiornamento riguarda l’, e nello specifico viene introdotta una maggiorazione per figli con disabilità di 120 euro in più al mese, in base a quanto dichiarato in una nota dalla ministra per le disabilità, Erika Stefani. Secondo la ministra, le maggiorazioni interesseranno circa 37 mila nuclei che hanno almeno un figlio con disabilità. Il tema del ...

Mov5Stelle : In Consiglio dei Ministri sia stata approvata la norma, contenuta nel Decreto Semplificazioni, che aumenta di 120 e… - bizcommunityit : Il decreto Semplificazioni riscrive il calendario fiscale #scadenzefiscali - infoiteconomia : Imposta di bollo su fatture elettroniche. Più tempo per pagare (decreto semplificazioni) - AnielloAlesFusc : RT @Mov5Stelle: In Consiglio dei Ministri sia stata approvata la norma, contenuta nel Decreto Semplificazioni, che aumenta di 120 euro l'as… - FMag56312093 : Rivoluzione nel #calendariofiscale, modifiche all'#assegnounico2022 e altri piccoli o grandi cambiamenti: è il… -