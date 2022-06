David Neres, dal Brasile sono sicuri: affare fatto col Benfica (Di giovedì 16 giugno 2022) In Brasile sicuri dell’affare David Neres. L’esterno brasiliano sarebber ormai ad un passo dal Benfica: le ultime E’ tuto fatto per il trasferimento di David Neres dallo Shakhtar Donetsk al Benfica secondo quanto riportato da Uol Esporte. L’esterno starebbe svolgendo oggi le visite mediche in Brasile. L’accordo tra le parti sarebbe stato trovato già a maggio sulla base di 15 milioni, con la firma sul contratto fino all’estate del 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Indell’. L’esterno brasiliano sarebber ormai ad un passo dal: le ultime E’ tutoper il trasferimento didallo Shakhtar Donetsk alsecondo quanto riportato da Uol Esporte. L’esterno starebbe svolgendo oggi le visite mediche in. L’accordo tra le parti sarebbe stato trovato già a maggio sulla base di 15 milioni, con la firma sul contratto fino all’estate del 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : Il #Benfica è molto avanti per David #Neres, la richiesta dello #Shakhtar è sempre di 15/18mln. Possibile un accord… - DiMarzio : #Juve, sempre vivo l'interesse per David #Neres: anche il #Benfica sul giocatore - _Morik92_ : Lo #Shakhtar non ha ricevuto nessuna offerta dalla #Juve per David #Neres ? - CalcioNews24 : #DavidNeres e il #Benfica: dal Brasile danno l'affare per fatto ?? - Cucciolina96251 : RT @vlasiciano: #Calciomercato: David Neres al Benfica??. Tutto fatto per l’esterno brasiliano dello Shaktar Donetsk -