Covid in Italia, continuano a crescere i contagi. È una nuova ondata? (Di giovedì 16 giugno 2022) Ecco cosa dicono i dati e il virologo Fabrizio Pregliasco Negli ultimi giorni in Italia stiamo assistendo ad un aumento dei casi Covid, In aumento sia l'incidenza che è pari a 222 casi ogni 100mila abitanti (settimana scorsa era di 207) e in aumento anche i valori Rt, che si assesta a 1,28 secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità. Dal 6 giugno, dunque, i nuovi casi sono in aumento in tutta Italia. Secondo Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano: «È evidente che si stanno diffondendo nuove varianti, più contagiose come Omicron 5. A questo si unisce il calo dell'efficacia dei vaccini nel tempo e la minore immunità indotta da infezioni precedenti, almeno sulle infezioni, con conseguenti reinfezioni, tra l'altro sottostimate perché sono molte le persone che utilizzano i tamponi ...

